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Adana'da 'kanı akarsa büyü bozulacak' deyip kızını rehin aldı! 'Babacığım yapma' feryadı yürekleri yaktı

İhlas Haber Ajansı
Adana'da 'kanı akarsa büyü bozulacak' deyip kızını rehin aldı! 'Babacığım yapma' feryadı yürekleri yaktı

ADANA'da eşiyle tartışan Mustafa A. isimli şahıs deliye dönerek 4 yaşındaki kızını rehin aldı. Korku dolu anların yaşandığı olayla gözyaşları sel oldu.

Adana'da 'kanı akarsa büyü bozulacak' deyip kızını rehin aldı! 'Babacığım yapma' feryadı yürekleri yaktı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bulunan 1 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre 6 yıl önce Mustafa A., Eda A. ile evlendi. 

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Adana'da 'kanı akarsa büyü bozulacak' deyip kızını rehin aldı! 'Babacığım yapma' feryadı yürekleri yaktı

Evlilikten çiftin Ela (4) ismini verdiği bir kız çocukları oldu

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Adana'da 'kanı akarsa büyü bozulacak' deyip kızını rehin aldı! 'Babacığım yapma' feryadı yürekleri yaktı

Okullarda kantin işleten Mustafa A., yaklaşık 15 gün önce psikolojisinin bozulması nedeniyle eşi Eda A. ile sürekli tartışmaya başladı. 

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Adana'da 'kanı akarsa büyü bozulacak' deyip kızını rehin aldı! 'Babacığım yapma' feryadı yürekleri yaktı

Bugün öğlen saatlerinde eşiyle yine tartışan şahıs, kızını ve eşini rehin aldı.

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