Adana'da 'kanı akarsa büyü bozulacak' deyip kızını rehin aldı! 'Babacığım yapma' feryadı yürekleri yaktı
ADANA'da eşiyle tartışan Mustafa A. isimli şahıs deliye dönerek 4 yaşındaki kızını rehin aldı. Korku dolu anların yaşandığı olayla gözyaşları sel oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bulunan 1 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre 6 yıl önce Mustafa A., Eda A. ile evlendi.
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Evlilikten çiftin Ela (4) ismini verdiği bir kız çocukları oldu
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Okullarda kantin işleten Mustafa A., yaklaşık 15 gün önce psikolojisinin bozulması nedeniyle eşi Eda A. ile sürekli tartışmaya başladı.
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Bugün öğlen saatlerinde eşiyle yine tartışan şahıs, kızını ve eşini rehin aldı.
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