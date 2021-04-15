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Muğla'da haber alamayınca aramaya başladılar! 2 çocuk annesi kadından acı haber geldi

MUĞLA'da kanala devrilen traktörün sürücüsü 39 yaşındaki Arzu Oruç, yaşamını yitirdi.

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Kaza, Ortaca-Sarıgerme yolu Akıncı Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı Yeşilyurt Kavşağı'nda meydana geldi. Bir otelin bahçe işleriyle ilgilenen 2 çocuk annesi Arzu Oruç'tan haber alamayan yakınları, meraklanıp aramaya çıktı. Oruç'un kullandığı traktör, kanala devrilmiş halde bulundu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen traktör, vinçle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Arzu Oruç'un cenazesi, ambulansla Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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