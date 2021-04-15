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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe İBB yönetimine bütçenin nereye harcandığını sordu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine, belediye bütçesinin, merkezi hükümetten gelen bütçenin ve borçlanma ile alınan kaynakların nereye harcandığını sordu.

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AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesinin 75,5 milyar lira olduğu belirtildi.

Son iki yılda 19 milyar TL borçlandı

Açıklamada, merkezi hükümetten 15,5 milyar lira beklenmesine rağmen gerçekleşen rakamın 17,5 milyar lira olduğu, İBB yönetiminin ise son 2 yılda toplam 19 milyar lira borçlandığı, bu yıl içerisinde de 9 milyar lira daha borçlanmayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 2 yıla yaklaşan görev sürecinde CHP'li İBB yönetiminin projelendirip hayata geçirdiği tek bir eserin dahi olmadığını savundu.

"Bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?"

Bugüne kadar AK Parti döneminde yapılmış projelerin yeniden açılışını yapmaktan ve büyük ölçüde tamamlanan hizmetlerin kurdelesini kesmekten öte bir faaliyetin olmadığını ifade eden Kabaktepe, "İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?" değerlendirmesini yaptı.

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