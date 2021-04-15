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İstanbul'da 5 adrese baskın yapıldı! Binlerce ele geçirildi değeri 18 milyon TL

İSTANBUL'da 3 ilçede düzenlenen sahte parfüm operasyonunda piyasa değeri 18 milyon 452 bin 960 lira olduğu tespit edilen 21 bin 432 adet sahte parfüm ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri,  Bağcılar, Bahçelievler ve Esenler'de merdiven altı olarak tabir edilen halk sağlığını tehlikeye düşürerek sağlıksız ortamlarda sahte parfüm imalatı yapıldığı ve piyasaya sunulduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler 5 ayrı adreste yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda  H.B., M.E.T., H.D., H.E. ve S.K. isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı. 

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 18 milyon 452 bin 960 lira olduğu tespit edilen 21 bin 432 adet satışa hazır doldurulmuş parfüm, 462 bin 742 adet parfüm kutusu, parfüm kapağı, boş parfüm şişesi, parfüm valfi, parfüm etiketleri, ambalaj kutusu, 25 litre doluma hazır parfüm sıvısı ile 8 adet parfüm yapımında kullanılan makine ele geçirildi. 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan ele geçirilen parfümler ve diğer malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

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