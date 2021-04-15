Gözlerinin kapandığını anlatan Özelçi "Fakat ondan sonra sabaha karşı bir kaşıntı başladı. Ve ardından yüzüm kızardı ve şiddetli bir şekilde şişti. Gözlerim kapandı. Aşırı bir kaşıntım vardı. Kaşıntı sanki beni öldürecek gibiydi. Ellerimde de vardı o kaşıntı." ifadelerini kullandı.