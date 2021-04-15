Ankara'da hayatının hatasını yaptı gözleri kapandı! Öldürecek gibi kaşıntı
ANKARA'da 52 yaşındaki taksi şoförü İsmail Özelçi yaptığı hatayla kendisini hastanelik etti.
Taksi şoförü İsmail Özelçi, mart ayının başında taksisine binen müşterinin koronavirüs olduğundan şüphelendi. Özelçi, müşterisi indikten sonra eline ve yüzüne 3 gün boyunca dezenfektan uyguladı.
Özelçi, yüzünde kızarıklık, yanma ve şişme meydana gelince Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Özelçi'ye, ileri derecede 'temas alerjisi' teşhisi konuldu. Özelçi, 14 gün süren tedaviyle sağlığına kavuştu.
Özelçi, "Müşterim sürekli öksürüyor ve hapşırıyordu. Hali de kötüydü. İndikten sonra dezenfektanı elime sürdüm, yüzüme sürmeye başladım, 'yüzüm de temiz olsun' diye. Ve bu uygulamayı 3-4 gün süreyle gün içerisinde uygulayarak yaptım." dedi.
Gözlerinin kapandığını anlatan Özelçi "Fakat ondan sonra sabaha karşı bir kaşıntı başladı. Ve ardından yüzüm kızardı ve şiddetli bir şekilde şişti. Gözlerim kapandı. Aşırı bir kaşıntım vardı. Kaşıntı sanki beni öldürecek gibiydi. Ellerimde de vardı o kaşıntı." ifadelerini kullandı.