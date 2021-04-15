Ankara çalışma saatleri memur mesai çalışma çizelgesi

ANKARA'da memurların çalışma saatleri değişti. Yurt genelinde artan vakaların ardından yeni tedbir ve kısıtlamalar da hayata geçirildi. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere kamu çalışanlarının mesai saatleri güncelledin. İşte Ankara'da yeni mesai saatleri

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ANKARA Valiliği kamu çalışanları için mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu ve yeni mesai saatlerini duyurdu. Ankara Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerini 10.00-13.00 ile 13.30-16.00 olarak belirledi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esasının getirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, esnek çalışma yöntemlerine ilişkin belirlenen usul ve esaslar dikkate alınmak kaydıyla, kaymakamlar ve Valiliğe bağlı kurum amirlerinin, kendi kurum ve birimlerindeki ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeleri yapabileceği aktarıldı.

İdari izinli sayılacaklar

Valilik birimlerinde çalışan personelin durumları değerlendirilerek, dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığının ilgili genelgesi doğrultusunda, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan hamile çalışanlar, süt izni kullanalar ile engelli çalışanlar, 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personel, sağlık personeli hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. Ancak bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.

İlimizde mesai saatleri 10.00-13.00 ile 13.30-16.00 arasında uygulanacaktır.

Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum kuruluşlara ait hükümler saklıdır."

İstanbul mesai saatleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da dün yeni mesai saatlerini açıklamıştı. Yeni önlemler kapsamında İstanbul'da kamuda güvenlik, sağlık, acil çağrı ve arama kurtarma hizmetleri hariç mesai saatleri 10.00 - 16.00 olarak belirlendi. Hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş üzerindeki personel, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunanlara kolaylık gösterilecek ve idari izinli sayılacak.