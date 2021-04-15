Burun spreyi orucu bozar mı Diyanet ne diyor?

Ramazan ayının başlaması ile birlikte bu ayı hakkıyla geçirmek isteyen, oruç tutan vatandaşlar burun ve kulak damlası orucu bozar mı araştırması yapıyor. Peki Diyanet'e göre burun spreyi ve kulak damlası orucu bozar mı, kefaret gerekir mi?

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Ramazan ayı boyunca en çok merak edilen ve tartışılan konular arasında orucu bozan ve bozmayan durumlar yer alıyor. Peki sağlık sorunu nedeniyle kulak, burun ve göz damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte detaylar...

Kulak damlası orucu bozar mı?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal var ancak kulak zarı bu kanalı tıkar, bu sebeple ilaç boğaza ulaşmaz. Bu durumda kulağa damlatılan ilaç ve yıkama esnasındaki su orucu bozmaz. Fakat kulak zarı delik ise, kulak damlası ve kulak yıkattırılırken suyun mideye ulaşması mümkündür. Bu itibarla, ilacın ya da yıkama sırasında suyun mideye ulaşması hâlinde oruç bozulur.



Göz damlası orucu bozar mı?

Bu konu ile ilgili yetkili ağızdan alınan bilgilere dayanarak, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az olup yani “1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre” olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla birlikte dışarıya atılmaktadır. Ancak ilacın kalan az bir kısmı ise gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında gözenekler yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır.



Ayrıca kaldı ki göz çin gerçekleştirilen bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Bu sebepten dolayı göz damlası kullanmak orucu bozmaz.



Burun damlası orucu bozar mı?

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan ( ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir.



Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz .