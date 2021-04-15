KOCAELİ'de emekli ebe hemşire Semiha Kayraldağ, 10 gün arayla ablası ve yeğenini koronavirüsten kaybetti. Yakınlarının acısını yaşayamadan Kayraldağ'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede verdiği koronavirüs mücadelesini kazanan emekli hemşire, kısa süre sonra kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre Körfez ilçesinde ikamet eden 73 yaşındaki Perihan Aydın, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Aydın, kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde önceki hafta hayatını kaybetti.

Aydın’ın toprağa verilmesinden 1 hafta sonra ise aynı hastalığa yakalanan 58 yaşındaki yeğeni Bahattin Şeker, koronavirüse yenilerek vefat etti. İkilinin hayatını kaybetmesi sonrasında koronavirüse yakalanan Perihan Aydın’ın kız kardeşi Semiha Kayraldağ ise durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi sonrasında virüse karşı mücadelesini kazanarak hastalığı yenen Kayraldağ, kalp ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Hastanesi'ndeki ebe hemşire görevinden 2000 yılında emekli olan 5 çocuk annesi 58 yaşındaki Kayraldağ'ın cenazesi Körfez Merkez Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.