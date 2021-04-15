Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi 45 kişiyi Almanya'ya "çevre eğitimi"ne götürdü 43'ü geri dönmedi! Skandalın patlak vermesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Geri dönen iki kişiden biri görevden alındı.

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Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi’nin çevre eğitimi için geçen yıl Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün Türkiye’ye geri dönmemesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geziye katılan ve geri dönen iki başkan yardımcısından Bekir Karakuş'un görevden alındığını açıkladı.