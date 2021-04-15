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Çorum'da kendisini uyaran polise verdiği yanıt herkesi güldürdü

Demirören Haber Ajansı

ÇORUM'da koronavirüs tedbirleri kapsamında parkta şerit çekilerek kapatılan alanda oturan kişi, kendisini uyaran polise verdiği yanıt herkesi güldürdü.

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Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri denetimlerde bulundu. Hürriyet Parkı'nda şerit çekilerek önlem alınan alanda oturan kişiler polis tarafından uyarıldı. Bu sırada bir kişi kendisini uyaran polise, “Hanım temizlik yapıyorum diye evden kovuyor. Siz parklarda oturmamıza izin vermiyorsunuz. Şimdi eve gideceğim, hanımla kavga edeceğim, bana ‘daha temizliğim bitmedi erken niye geldin’ diyecek. Orda oturma, burada oturma. Uzayda mı oturacağız” diye yanıt verdi. Polis memuru ise “Sizin sağlığınız bizim için önemli. Ciddi bir hastalık var. Bunu kurallara uyarak hepimiz çözeceğiz” dedi. Polis ve vatandaş arasındaki diyalog çevredekileri güldürdü. 

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