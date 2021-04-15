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Kemal Kılıçdaroğlu cezaevinden çıkan Ahmet Altan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye edilen Ahmet Altan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Ahmet Altan'ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Altan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, eşi emekli öğretmen Leman Beşikçi'yi kaybeden Sosyolog İsmail Beşikçi'yi de telefonla arayarak Leman Beşikçi'ye Allah'tan rahmet, İsmail Beşikçi ve ailesine başsağlığı diledi.

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