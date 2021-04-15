ABD Başkanı Biden açıkladı! ABD 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

ABD Başkanı Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahaleyle bağlantılı 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

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ABD yönetimi, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Moskova'ya yeni yaptırımlar açıkladı. Buna göre 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlar yaptırım listesine eklendi.

Son günlerde ABD basınında geniş biçimde yer alan Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağına dair haberlerin Beyaz Saray'dan yaptırımlarla ilgili resmi açıklama geldi.

Rusya'nın eylemlerine karşı yeni önlemler alınıyor

"(Joe) Biden yönetimi, Rus hükümetinin ve istihbarat servislerinin ABD'nin egemenliğini ve çıkarlarını hedef alan eylemleri nedeniyle Rusya'ya karşı önlemler alıyor" denen açıklamada 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği vurgulandı.

Beyaz Saray, 16 tüzel ve 16 özel kişiye Rusya hükümetinin 2020 başkanlık seçimlerini etkileme girişimlerini uygulamanın yanı sıra çeşitli dezenformasyon ve müdahale eylemlerinde bulundukları iddiasıyla yaptırım uygulandığını belirtti.

6 Rus teknoloji şirketinin Rus istihbarat servislerinin siber programına destek verdiği gerekçesiyle listeye eklendiğini bildiren Beyaz Saray, 14 Haziran 2021 tarihinden sonra Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilecek ruble cinsinden veya ruble dışı tahvillerin ABD'li finans kuruluşları tarafından alınmasına yasak getirdi.

'SolarWinds siber saldırılarının faili Rusya Dış İstihbarat Servisi'

"ABD, Rusya Dış İstihbarat Servisi'ni (SVR) SolarWinds Orion platformunun ve diğer bilgi teknolojisi altyapılarının kullanıldığı geniş kapsamlı siber casusluk kampanyasının resmen faili ilan ediyor" diye devam eden Beyaz Saray, ABD İstihbarat Topluluğu'nun suçun SVR'ye isnat edilmesine ilişkin değerlendirmelerinden son derece emin olduğunu savundu.

Kırımlı yetkililer ve Kerç Köprüsü şirketleri de listede

Bu arada ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kırım yarımadasını fiziksel olarak Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nün yapımında yer alan şirketler ve bazı Kırımlı yetkililer yaptırım listesine dahil edildi.