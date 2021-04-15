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Rifat Hisarcıklıoğlu: Kısa çalışma ödeneği yeniden başlatılmalı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor" dedi.

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde firmalarımızın sıkıntıları artıyor. Öncelikle, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor. Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor" ifadelerini kullandı.

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