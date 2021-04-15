İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tartışılan milyonluk reklam ihalesini Advertcity’nin almasını gündeme getiren Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk fotoğrafını paylaştı. Uğur, "Sol eli yanındaki akraba çocuğun cebinde; 'İnsan 7’sinde neyse 70’inde de odur' mu diyelim?" diye yazdı.

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Advertcity adlı reklam şirketinin İstanbul’un reklamlarını almasıyla ilgili yasa ve usullere aykırılık iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Yıllık cirosu yüz milyonlarla ölçülen bir ihalenin 28 milyona verilmesi tartışma konusu oldu.

Reklam ihalesini alan isimler

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, ihalenin İmamoğlu'nun sponsoru olmakla nitelediği kapanan Olay tv’nin ortağı Hüseyin Köksal’ın kardeşi Ahmet Köksal ile birlikte Murat Kapki’nin sahibi oldukları Advertcity’ye verilmesini, günlerdir köşesinde ele alıyor.

"8 bin personeli çıkardı 18 bin kişiyi işe aldı"

Uğur, bugünkü yazısında, "İBB’nin 8 bin personelini 'ihtiyaç fazlası' diye işten çıkarıp, CHP İstanbul İl BaşkanYardımcısı Özgür Nas’ın açıklamalarıyla öğrendiğimiz üzere yüzde 35 CHP’ye, yüzde 15 İyi Parti’ye, yüzde 15 diğerlerine vb. kontenjanlarla 18 bin kişiyi işe alan Ekrem İmamoğlu’nun verdiği ihalelerden kötü kokular geliyor. Bu ihaleleri alan şirketler için de devletin uyanık olması, HDP bağlantılarını ve PKK, DHKP-C, FETÖ kadrolaşmalarına dair iddiaları iyice araştırması gerekir kanısındayım" dedi.

İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ihalesine katılacak firmaları tehdit ettiğini hatırlatan Uğur, yazısının sonunda fotoğraf paylaşıp şu yorumda bulundu:

Reklam ihalesine eli abisinin cebinde İmamoğlu fotoğrafı ile eleştiri

"Yukarıdaki fotoğraf, Ekrem İmamoğlu ile ağabeyine ait. “Soldaki küçük tatlı çocuk benim” diyerek kendi paylaşmıştı da öyle öğrenmiştik. Sol eli yanındaki akraba çocuğun cebinde. Çok ironik.

“İnsan 7’sinde neyse 70’inde de odur” mu diyelim?

Kısaca, Ekrem İmamoğlu’ndan ülkemiz için hayırlı olacak işlere onay vermesini beklemek ona haksızlık olur! Zira “Kişi kendinden bilir işi” ve karşısındakini de ona göre değerlendirir malum.

Dünyanın gerçeği bu. Seçim kampanyaları için büyük paralara ihtiyaç var.

Fotoğraftaki gibi sol eliyle alıp sağ eliyle vermesi gerekiyor demek ki."

Fuat Uğur'un yazısının tamamı