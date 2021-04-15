BIST 1.409
DOLAR 8,09
EURO 9,71
ALTIN 455,87
HABER /  POLİTİKA
ADV Ramazan'da umut var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan uyarı: En geç 19.00'da evimizde olalım

Salgınla mücadelede önemli bir dönemin içerisinde olduğumuzu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mücadelede daha ağır bedellerle karşılaşmamak kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin önemli bilgiler verdi. Daha ağır bedellerle karşılaşmamak için kurallara uyulmasının altını çizen Bakan Soylu, 'Yaza inşallah, bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadelede önemli bir dönemin içerisindeyiz. Mücadelede daha ağır bedellerle karşılaşmamak için: 1- Akşam saat tam 18.00'de iş yerlerimizi kapatalım ve en geç 19.00'da evimizde olalım. 2- Tedarik, üretim, sağlık, güvenlik vb. alanlarda kısıtlamada istisnalar mevcuttur. Bu istisnalar, zorunlu işlerin görülmesi içindir. Muafiyetlerin suistimali, mücadelemize ve kurallara uyanlara haksızlıktır. 3- Tüm güvenlik birimlerimiz ve denetim ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Denetimlerde rehberlik ve uyarı önceliğimizdir. Ancak tedbirlere uyulmaması konusunda ısrar, kasıt, istismarda ise idari ve adli yaptırım esastır. Birbirimizi anlayarak, kurallara uyarak, mübarek Ramazan'da salgına karşı iyi netice almalı, yaza inşallah bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sergen Yalçın Covid-19 aşısı yaptırdı: Bu neymiş ya böyle?
Camdaki Kız oyuncuları kimler oynuyor oyuncu kadrosu
Şaşırtan karar! KKTC'de Kur'an kursları kapatılıyor
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Kocaeli'de döküm fabrikasında kazan patladı: 5 yaralı
Şenol Güneş: Gelmiş geçmiş en iyi kaleci Rüştü Reçber
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur Ekrem İmamoğlu'nun eli cebe uzanan fotoğrafını paylaştı
Netflix'ten eşcinsellik kararı! Türkiye’de iptal edildi İspanya’da çekilecek
TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er atandı
Gülseren Budayıcıoğlu kitap sıralaması ve kitap özetleri listesi
Yorumlar