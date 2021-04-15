BIST 1.408
DOLAR 8,10
EURO 9,72
ALTIN 456,38
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ
ADV Ramazan'da umut var

Sergen Yalçın Covid-19 aşısı yaptırdı: Bu neymiş ya böyle?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Covid-19 aşısı yaptırdı. 48 yaşındaki teknik adam, aşı olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Abone ol

TFF ve Kulüpler Birliği'nin "1 ay içinde tüm futbol dünyası aşı olacak" kararını uygulanmaya başlandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı olduğu anlara yer verdi.

Başarılı teknik adamın, aşı olduğu sırada bağırması dikkat çekerken o sırada hemşirenin "Şaka mısınız?" dediği duyuldu.

Yalçın, hemşirenin sorusu üzerine "Bu neymiş ya böyle" karşılığını verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Camdaki Kız oyuncuları kimler oynuyor oyuncu kadrosu
Başika üssüne yönelik saldırıda kullanılan fırlatma rampaları Haşdi Şabi bölgesinde bulundu
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Camdaki Kız konusu dizideki Nalan neden korse giyiyor?
Şenol Güneş: Gelmiş geçmiş en iyi kaleci Rüştü Reçber
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur Ekrem İmamoğlu'nun eli cebe uzanan fotoğrafını paylaştı
Netflix'ten eşcinsellik kararı! Türkiye’de iptal edildi İspanya’da çekilecek
TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er atandı
Gülseren Budayıcıoğlu kitap sıralaması ve kitap özetleri listesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti
Yorumlar