Sergen Yalçın Covid-19 aşısı yaptırdı: Bu neymiş ya böyle?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Covid-19 aşısı yaptırdı. 48 yaşındaki teknik adam, aşı olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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TFF ve Kulüpler Birliği'nin "1 ay içinde tüm futbol dünyası aşı olacak" kararını uygulanmaya başlandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı olduğu anlara yer verdi.

Başarılı teknik adamın, aşı olduğu sırada bağırması dikkat çekerken o sırada hemşirenin "Şaka mısınız?" dediği duyuldu.

Yalçın, hemşirenin sorusu üzerine "Bu neymiş ya böyle" karşılığını verdi.