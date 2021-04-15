Şenol Güneş: Gelmiş geçmiş en iyi kaleci Rüştü Reçber

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş: ''Bu kaleciler de dahil geçmişten bugüne kadar en iyi kaleci Rüştü (Reçber). Daha iyi eğitim alsa, çok daha büyük bir kaleci olabilirdi. O eksik haline rağmen çok başarılı oldu; damga vurdu. Ben şimdi olsam kendimi kaleci olarak almazdım." dedi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tivibuspor'a konuştu. Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde;

"Hollanda ve Norveç'i oyun ve skor olarak geçtikten sonra Letonya beraberliği bizim için üzüntü verici oldu. Ama oyuncularımın iyi niyetinden, kazanma azminden asla şüphem yok. 2-0'ı ve 3-1'i yakaladık ama maçı taşıyamadık. Zihinsel ve fiziksel yorunluk, pandemi..."

"Gruptaki rakiplerimizden İtalya daha güçlü görünüyor. O maçın oyunu ve sonucu bizim için önemli olacak. Orada alacağımız bir galibiyet veya beraberlik, grubun dengesini bozabilir. 4 puan da bizi gruptan çıkarabilir. Beklentimiz o; gruptan çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Topluma rahat nefes aldırmak istiyoruz."

"FIFA sıralamasında her geçen gün yukarıya çıkmamız gerekiyor. Şu an 29. sıradayız. EURO 2020'de istediğimiz sonuçları aldığımızda ilk 20'yi, sonrasında da ilk 10'u hedefliyoruz."

"Cenk Tosun yetenekli bir oyuncu ve iyi de bir karakter. O zaman Beşiktaş'ta kalmasını gönülden istedik ama o günkü şartlar nedeniyle, kulübün menfaati için böyle bir karar verildi. O zaman üzülüyorsunuz. Bazen birini sevmeniz yetmiyor; bazen uzaktan sevmek zorunda kalıyorsunuz. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli gibi oluyor. Orada da sıkıntıları oldu. Bizim için bir kayıp. Uzun bir süre bizimle birlikte olmayacak. Kendi içimizde çözümler üreteceğiz."

"Türkiye için biz başarılı olmalıyız. Birlikte iş yapıyoruz; Türkiye hepimizin. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bu kaleciler de dahil geçmişten bugüne kadar en iyi kaleci Rüştü (Reçber). Daha iyi eğitim alsa, çok daha büyük bir kaleci olabilirdi. O eksik haline rağmen çok başarılı oldu; damga vurdu. Ben şimdi olsam kendimi kaleci olarak almazdım."

"Nesil yakalamadık; seçtik. Av yapmıyoruz, bir şey kovalamadık! Gidenleri dışarıdan gelmiş gibi sayıyoruz. Zeki Çelik, Ozan Kabak, Merih Demiral, Umut Meraş. Hepsi buradan gitti. Dünya Kupası'na katılırsak 10 yılımız garanti bu grupla beraber. 5-10 sene kurtarırız diye düşünüyoruz. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası, bu oyuncuların imtihanı. Bu grup tarih yazmayacak; geleceği yazacak. Yeni nesiller bunlarla büyüyüp 'ben de yaparım' hissine kapılacaklar."

"Futbolda kültür erozyonu var. Ligleri yeniden dizayn etmemiz lazım. Orada üretim yapıp oynatmamız gerekiyor. Biz de üretim için imkan vereceğiz bu çocuklara. Bu üretimi yaptıktan sonra yabancı serbest bırakılsın; hiçbir şey demem. 16 oyuncu alırsanız, bunun 5-6'sını da pahalıya alırsanız, oynatmak zorundasınız. Falcao'nun geldiği yerde, Mohamed'in alındığı yerde Halil Dervişoğlu'nun geçme şansı yok. Hoca da haklı olarak nasıl oynatsın onu? Hazır ve uluslararası deneyimli oyuncu var. O zaman 'niye aldın?' derler. Kendi kendimizin önünü kesiyoruz. Ben yabancı olmasın demiyorum. 5-10 arası olabilir ama en iyisi alınsın. Takıma örnek olsun. Hagi, Alex ve Şota örnekleri var. Beşiktaş'ta Gomez bir sene oynadı. Ama Cenk 'ben de yapabilirim' hissini onda gördü."