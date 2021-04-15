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Şehit Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay'ın baba ocağında helallik alındı

IRAK'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay (27), getirildiği memleketi Malatya'nın Hekimhan ilçedeki baba ocağında helallik alındı.

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Dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay'ın şehit oldu. Şehit Kızılay için sabah saatlerinde Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'nın Hekimhan ilçesi Dursunlu Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınan şehit Kızılay'ın ayyıldızlı tabutu cenaze namazı için Hekimhan ilçe merkezine getirildi. 

Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay için Hekimhan Öğretmenevi bahçesinde ikindide tören düzenlendi.

Törene, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, şehidin akrabası olan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Törende, çiftçilik yapan şehidin babası Cumali Kızılay ayakta durmakta güçlük çekti. Anne İnayet Kızılay ve şehidin diğer yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü.

Gözyaşları arasında toprağa verildi
8 yıldır TSK'da görev yapan, Hatice Kızılay ile evli 1 kız çocuğu babası şehit Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Şehit Kızılay'ın cenazesi, Dursunlu Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

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