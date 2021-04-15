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Tıp camiasının acı günü! Prof. Dr. Melih Aktan yaşam savaşını kaybetti

Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Melih Aktan hayatını kaybetti.

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İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Prof. Dr. Melih Aktan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Tabip Odası, Prof. Dr. Aktan'ın ölümüyle ilgili "İstanbul Tıp Fakültesi 1979 yılı mezunlarından, üyemiz, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan'ı geçirmiş olduğu COVID-19 sonrası kaybettik. Acımız çok büyük. Değerli meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz." mesajını paylaştı. 

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