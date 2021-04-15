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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar sofrası Mine Kırıkkanat'ın zoruna gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diz kırıp iftar sofrasına oturmasını hazmedemeyen gazeteci Mine Kırıkkanat, skandal bir paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.

Erdoğan'ın 3 çocuklu aileyle birlikte iftar sofrasına diz çöküp oturması gazeteci Mine Kırıkkanat'ın zoruna gitti. 

Kırıkkanat, sosyal medya hesabından, "Yıl 2021. Uzay Yolu'ndan Kaptan Kirk bildiriyor: Anatolia gezegeninde İHA'lar uçuşuyor ama masa henüz keşfedilmemiş" paylaşımında bulundu.

Skandal paylaşım, sosyal medyada büyük tepki çekti.

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