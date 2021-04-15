Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar sofrası Mine Kırıkkanat'ın zoruna gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diz kırıp iftar sofrasına oturmasını hazmedemeyen gazeteci Mine Kırıkkanat, skandal bir paylaşımda bulundu.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.
Erdoğan'ın 3 çocuklu aileyle birlikte iftar sofrasına diz çöküp oturması gazeteci Mine Kırıkkanat'ın zoruna gitti.
Kırıkkanat, sosyal medya hesabından, "Yıl 2021. Uzay Yolu'ndan Kaptan Kirk bildiriyor: Anatolia gezegeninde İHA'lar uçuşuyor ama masa henüz keşfedilmemiş" paylaşımında bulundu.
Skandal paylaşım, sosyal medyada büyük tepki çekti.