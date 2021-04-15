Koronavirüsün mutasyona uğrayan P1 varyantı salgını daha şiddetli hale getirebilir

Bilim insanları, yeni bir çalışmada Brezilya'da uluslararası alarmı artıran ölümcül yeni tip kotonavirüs (Kovid-19) salgının arkasındaki P1 varyantının antikorlardan daha iyi kaçmasını sağlayacak şekilde mutasyona uğradığını açıkladı. Araştırmacılar, bu durum nedeniyle 2,5 kat daha hızlı bulaşan mutasyonlu virüsün salgının şiddetini artırabileceği konusunda uyardı. Bununla birlikte; AstraZeneca ve Çinli Sinovac tarafından geliştirilen aşıların P1 varyantına karşı etkili olduğu kanıtlandı.

Abone ol

Brezilya Halk Sağlığı Enstitüsü Fiocruz tarafından ülkede dolaşan varyantlarla ilgili yürütülen yeni bir araştırma, yeni tip kotonavirüsün (Kovid-19) P1 mutasyonun hücrelere girmek ve enfekte etmek için kullandığı başak proteininde değişiklikler buldu.

Bilim insanları, bu değişikliklerin virüsü başak proteinini hedef alan aşılara karşı daha dirençli hale getirebileceğini ve Latin Amerika'nın en kalabalık ülkesindeki salgının şiddetini daha fazla artırabileceğini söyledi.

Araştırmanın yazarlarından biri olan ve P1 varyantının ortaya çıktığına inanılan Amazon şehri Manaus'ta çalışan Felipe Naveca, "Virüsün antikorların tepkisinden kaçmak için yarattığı başka bir kaçış mekanizması olduğuna inanıyoruz" dedi. Naveca, değişikliklerin daha agresif Güney Afrika varyantında (B.1.351) görülen mutasyonlara benzer göründüğünü ve buna karşı yapılan çalışmaların bazı aşıların etkinliğini önemli ölçüde azalttığını gösterdiğini açıkladı. "Bu durum özellikle endişe verici çünkü virüs evriminde hızlanmaya devam ediyor. Çalışmalar, P1 varyantının orijinal koronavirüse göre 2,5 kat daha bulaşıcı olduğunu ve antikorlara daha dirençli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Brezilya'daki dolaşan koronavirüsün ilk genom dizilimini yöneten Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Ester Sabino ise P1 varyantında meydana gelen mutasyonların hızlı bulaşma hızı göz önüne alındığında şaşırtıcı olmadığını belirterek, "Şu anda Brezilya'da oldukça yüksek bir bulaşma hızı var. Virüs ne kadar çok insanı enfekte ederse yeni mutasyon ve varyant riski de o kadar artar" dedi.

Fiocruz araştırmacıları, geçtiğimiz günlerde farklı bir soydan P1'e inen ve ülkenin kuzeydoğusunda tespit edilen ve ilk olarak Güney Afrika varyantında belirtilen E484K değişikliği de dahil olmak üzere 14 defans mutasyonu taşıyan yeni bir varyantı tanımladı.