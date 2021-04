Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) özel elçisi Dr. David Nabarro, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 'bitmeye yakın olmadığı' uyarısında bulundu.

Dr. David Nabarro, "Dünyanın kendisini bu salgından 'aşılayabileceğinden' yüzde 100 emin değilim" ifadelerini kullandı.

Royal College of Physicians of Edinburgh sempozyumuna hitaben yaptığı konuşmada Nabarro, Kovid-19 dolaşımını sürdürürken yeni varyantların 'düzenli' bir olay olacağını söylerken, "Pandemi neredeyse hiç bitmeyecek gibi" şeklinde konuştu.

Konuşmasında vaka sayılarına vurgu yapan Nabarro, "Her hafta dört buçuk milyon vakanın rapor edildiğini gördük ve bunların çok fazla küçümsendiğini görüyoruz" derken, "Hala gerçekten önemli sayıda can kaybı görüyoruz. Vurgulamak istediğim şey, salgının her yerde artması" dedi.