Türkiye 15 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 318 bin 217 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957, can kaybı 35 bin 31 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Nisan 2021 Perşembe günü verilerine göre; son 24 saatte 318 bin 217 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 845 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 297 kişi hayatını kaybetti, 54 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40'a çıktı.

Toplam test sayısı 42 milyon 828 bin 122'ye ulaşırken; vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957, vefat sayısı 35 bin 31, ağır hasta sayısı 3 bin 80 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.3, yatak doluluk oranı yüzde 56.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.