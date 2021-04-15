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Adıyaman'da 3 gündür kayıp olan yaşlı kadın kayalıkların arasında bulundu

Anadolu Ajansı

ADIYAMAN'da 3 gündür her yerde aranan 81 yaşındaki kadın, kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu. 3 gündür sıkıştığı yerden çıkamayan kadın, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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ADIYAMAN'da alzaymır hastası olduğu öğrenilen Hanım Bağcı'dan 3 gün önce Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Karadağ ormanlık alanındaki kayalıklar arasında yaşlı bir kadının sıkıştığını gören çobanlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye giden Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kayalıklar arasına sıkışan kadının Hanım Bağcı olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bağcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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