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İtalya'da AstraZeneca aşısından 4 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

İtalya İlaç Ajansı (Aifa) tarafından yapılan açıklamada; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyasının başlangıcı olan 27 Aralık 2020’den 26 Mart 2021’e kadar AstraZeneca aşısı uygulanan 4 kişinin 'kan pıhtılaşması' nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

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AstraZeneca aşısına bağlı can kayıpları devam ediyor. İtalya İlaç Ajansı (Aifa) tarafından yapılan açıklamada; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyasının başlangıcı olan 27 Aralık 2020'den 26 Mart 2021'e kadar AstraZeneca aşısı uygulanan 4 kişinin 'kan pıhtılaşması' nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Aşıların on binde 4'ü oranında ciddi yan etki kaydedildi

Aifa'nın yayınladığı rapora göre; İtalya'da söz konusu tarihler arasında yaklaşık 9 milyon 68 bin doz Kovid-19 aşısı uygulanması sonrası yüzde 0,5 oranında yan etki bildirildiği belirtildi. Bu tarihler arasından uygulanan dozların yüzde 68'ini Pfizer-BioNTech, yüzde 27'sini AstraZeneca ve yüzde 5'ini Moderna aşıları oluşturdu. Raporda; toplam aşıların on binde 4'ü oranında ciddi yan etki kaydedildiği ifade edildi. Aifa, AstraZeneca aşısı yapılan 11 kişinin iki farklı tip kan pıhtısı sorunu bildirdiğini ve bu vakalardan 4'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

AstraZeneca'nın 60 yaş üstüne uygulanmasına karar verilmişti

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, İtalya Sağlık Yüksek Kurulunun (ISS) görüşü doğrultusunda AstraZeneca Kovid-19 aşılarının diğer Avrupa ülkeleri ile paralel olarak sadece 60 yaş üzeri grupta uygulanmasının tavsiye ettiklerini duyurmuştu. AstraZeneca ile aşılanan 60 yaş altı kişilerin ise ikinci doz aşılarını AstraZeneca ile olacağı belirtilmişti.

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