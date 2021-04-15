İtalya İlaç Ajansı (Aifa) tarafından yapılan açıklamada; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyasının başlangıcı olan 27 Aralık 2020’den 26 Mart 2021’e kadar AstraZeneca aşısı uygulanan 4 kişinin 'kan pıhtılaşması' nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Abone ol

AstraZeneca aşısına bağlı can kayıpları devam ediyor. İtalya İlaç Ajansı (Aifa) tarafından yapılan açıklamada; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyasının başlangıcı olan 27 Aralık 2020'den 26 Mart 2021'e kadar AstraZeneca aşısı uygulanan 4 kişinin 'kan pıhtılaşması' nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Aşıların on binde 4'ü oranında ciddi yan etki kaydedildi

Aifa'nın yayınladığı rapora göre; İtalya'da söz konusu tarihler arasında yaklaşık 9 milyon 68 bin doz Kovid-19 aşısı uygulanması sonrası yüzde 0,5 oranında yan etki bildirildiği belirtildi. Bu tarihler arasından uygulanan dozların yüzde 68'ini Pfizer-BioNTech, yüzde 27'sini AstraZeneca ve yüzde 5'ini Moderna aşıları oluşturdu. Raporda; toplam aşıların on binde 4'ü oranında ciddi yan etki kaydedildiği ifade edildi. Aifa, AstraZeneca aşısı yapılan 11 kişinin iki farklı tip kan pıhtısı sorunu bildirdiğini ve bu vakalardan 4'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı.