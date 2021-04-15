AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bakan Çavuşoğu ile ortak basın toplantısında konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a tepki gösterdi.

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AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı. Yunan Bakanın Türkiye ile ilgili ithamlarına Bakan Çavuşoğlu sert tepki gösterdi.