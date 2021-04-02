Son seçim anketi sürprizler getirdi! 2023 yılındaki seçimde ittifak oyları
TÜRKİYE 'nin siyasi atmosferini yoklayan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var. İşte Area Araştırma'nın yaptığı 2023'e yönelik seçim anketi...
TÜRKİYE 2023 yılında seçime gidecek. Peki atmosfer nasıl kamuoyunda değişim var mı? Area Araştırma'nın "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Firma araştırmasını İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere 12 büyükşehirde gerçekleştirdi. Anketten İYİ Parti sürprizi çıktı. İşte diğer partilerin aldığı oy oranları...
Toplam seçmen üzerinden AK Parti'nin yüzde 29,2, CHP'nin 20,0, İYİ Parti'nin yüzde 11,7, HDP'nin yüzde 10,0 ve MHP'nin 7,9 oy aldığı görüldü.
Geçerli oylar üzerinden ise oy dağılımları şöyle:
AK Parti yüzde 35,1
CHP yüzde 24,0
İYİ Parti yüzde 14,0
HDP yüzde 12,0
MHP yüzde 9,4
Geçerli oylar üzerinden ittifakların oy oranı ise şöyle:
Cumhur İttifakı yüzde 44,5
Millet İttifakı yüzde 38,1
HDP yüzde 12,0
Diğer yüzde 5,4