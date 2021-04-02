Son seçim anketi sürprizler getirdi! 2023 yılındaki seçimde ittifak oyları

TÜRKİYE 2023 yılında seçime gidecek. Peki atmosfer nasıl kamuoyunda değişim var mı? Area Araştırma'nın "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Firma araştırmasını İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere 12 büyükşehirde gerçekleştirdi. Anketten İYİ Parti sürprizi çıktı. İşte diğer partilerin aldığı oy oranları...