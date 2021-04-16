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Manisa'da başkanın eski korumasıydı acı haber geldi! Yakınları sinir krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı

MANİSA’da bir dönem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün korumalığını yapan polis memuru, evinde kendini başından silahla vurarak intihar etti.

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Olay, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temaslı olduğu için korona virüs karantinasında bulunan polis memuru Zafer Gündüz (47), kendini tabancayla başından vurarak evinde intihar etti. Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan incelemede polis memuru Zafer Gündüz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gündüz’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gündüz’ün intihar ettiği haberini alan bir yakını ise evinin önünde sinir krizi geçirdi. Yaşlı kadın, polis ekipleri ve Gündüz’ün komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.



Annesini ve babasını kaybetmiş
Memleketi Balıkesir olan polis memuru Zafer Gündüz’ün Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün eski koruması olduğu ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde koruma görevinde bulunduğu öğrenildi. Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Gündüz’ün 3 ay önce de annesini kaybettiği öğrenildi.

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