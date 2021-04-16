En kritik iki hafta! Ağır hasta sayısı 5 bine ulaşırsa yeni yasaklar gelecek işte o yasaklar

Hükümet, yeni alınan corona önlemlerinin sonuçlarını iki haftalık ve bir aylık periyotlarla izleyecek. Vaka sayılarının iki haftada yüzde 50’ye yakın gerilemesi bekleniyor. Daha sert önlemlere ağır hasta sayısına göre karar verilecek. Ağır hasta sayısı 5 bine ulaşırsa işler değişecek...

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Vaka sayısını kontrol etmek için uygulamaya konulan yeni kararlar, bazı bilim kurulu üyeleri ve uzmanlar tarafından yetersiz bulunuyor. Önlemlerin takibi ve denetimi de sonuç alınması için büyük önem taşıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, kararların sonuçları birden fazla açıdan izlenecek. İlk etapta, olumlu sonuçların ilk 10 günde görülmesi bekleniyor. Ancak asıl verilerin ikinci haftadan sonra ortaya çıkacağı belirtiliyor. Gerilemenin beklendiği kadar olup olmadığı izlenecek.

Bir ay sonra 20 binler

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberinde yer alan bilgiye göre tahminlere göre, bu hafta sonu itibariyle vaka sayısının plato çizmeye başlaması bekleniyor. Önümüzdeki haftadan itibaren düşüş eğiliminin görülmesi öngörülüyor. Genellikle akut dönemin 6-8 hafta sürdüğü, Türkiye’nin yaşadığı üçüncü dalga döneminin son haftasına girildiği öne sürülüyor. Platonun ardından da hızlı gerileme bekleniyor. 30 günlük sürenin sonunda da 20 binli rakamların altına inilmesi öngörülüyor.

Ağır hasta izlemede

Yapılan toplantılarda, vakaların hızla 20 bine düşmesinin pandeminin daha kolay yönetilmesi anlamına geldiği dile getiriliyor. İki hafta sonunda vaka seyrinin istenildiği şekilde devam etmesi durumunda mevcut önlemlerin bayram sonuna kadar devam edeceği, sonraki dönem için ayrıca değerlendirme yapılacağı ifade ediliyor. Bu değerlendirmelerde, özellikle ağır hasta sayılarının esas alındığı belirtildi. Ağır hasta sayısının kasım-aralık aylarındaki gibi 5 binli rakamlara çıkması durumunda, yeni önlemler gündeme gelecek. Azalma beklendiği gibi gelişmezse, haziran ayını da kapsayacak yeni düzenlemeler yapılacak.

Hasta yaşı 40-50 arası

Son dönemde yoğun bakım servisine başvuran hastaların büyük bölümünün henüz aşı yaptırmamış genç ve orta yaş grubu olduğu, hastalığa yakalananların 40-50 yaş bandında yoğunlaştığı belirtildi. Aşı yaptırdığı halde hastalananların da ilk dozunu yaptıranlar olduğu bilgisi paylaşıldı. Koruma önlemlerinin gevşetilmesinin bunda etkili olduğu belirtiliyor. Aşı yaptırdığı halde hastalananların hafif klinik belirtiler gösterdiği, yoğun bakıma ihtiyaç gösteren aşılı vaka sayısının ise çok az olduğu ifade ediliyor.