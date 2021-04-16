BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,65
ALTIN 456,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Kırıkkale'de feci kaza! Kamyon ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı

KIRIKKALE'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişide ağır yaralandı.

Abone ol

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 05 KK 460 plakalı kamyon ile G.K.'nın kullandığı 52 DC 986 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından kurtarıldı.

Kamyonette bulunan Ali İnan (52), çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre yükseklikteki şarampole savruldu. İnan, olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Ali İnan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü G.K. ile araçta bulunan yolculardan R.A.T. (37), E.P. (41) ve N.K. (50) ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kamyon sürücüsü M.G. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Jandarma, sürücü M.G.'nin ifadesi için karakola götürdü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İnternetten araştırıp üretti 3 bin TL'ye satıyor! Gaziantep'te ayda 1 ton üretiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cüneyt Çakır'ın yönettiği Slavia Prag ile Arsenal maçında büyük skandal!
Bursa'da provokasyoncu ulu camiye balyozla saldırdı! 'Emir geldi yaptım'
Galatasaray'da kılıçlar çekildi savaş başladı! Fatih Terim'den ilk sözler
Fenerbahçe maça çıkmadı VakıfBank, voleybolda hükmen şampiyon
16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller? Hangi illerde paralar yattı
Manisa'da başkanın eski korumasıydı acı haber geldi! Yakınları sinir krizi geçirdi
Joe Biden: Putin'e daha ileri gidebileceğimizi ancak orantılı olmayı tercih ettiğimi söyledim
Şırnak'ta 3 yaşındaki oğlunu Dicle nehrine atarak ölüme terk etti
Adana'da ygulamadan kaçan otomobili kovalayan polis aracı kaza yaptı: 2 yaralı
En kritik iki hafta! Ağır hasta sayısı 5 bine ulaşırsa yeni önlemler
Yorumlar