Bildiri soruşturmasında ikinci dalga! 7 emekli amiralin evinde arama ifadeye çağrıldılar

104 emekli amiralin hazırladığı Montrö Sözleşmesi'yle ilgili bildiri soruşturmasında, 14 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından ifadesi alınmayan bazı amirallerin evlerinde polisin arama ve el koyma işlemi yaptığı öğrenildi.

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104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisi hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 10 amiralin gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından bugün İstanbul'da polis ekipleri, Montrö bildirisine imza atan 7 emekli amiralin evinde arama yapıldı.

İşte evlerinde arama yapılan isimler

Terörle mücadele şubesine bağlı ekipler, 7 emekli askerin evinde arama yaptı. Habertürk TV bu isimleri Ali Yüksel Önel, Işık Biren, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, eski Sahil Güvenlik Komutanı Alper Çetin Tezeren, eski Deniz Harp Akademileri Komutanı Metin Açımuz, Namık Kemal Çalışkan diye aktardı.

TESUD Başkanı'nın bildiride imzası yoktu

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan’ın ismi, 104 imzalı bildiride yer almıyordu. Çalışkan'ın avukatı Metin Şenay, polislerin arama yapmak üzere sabah 7:30’da geldiğini söyledi. Evlerindeki dijital materyallere el konulan ve haklarında gözaltı kararı olmayan 6 emekli amiral ile 1 emekli tuğgeneral ifadeye çağrıldı.

Bazı materyallere el konuldu

Emekli amirallerden 11'inin avukatlığını yapan avukat Hüseyin Ersöz, biri İstanbul Büyükçekmece'de ve diğeri İzmir'de oturan iki müvekkilinin evlerinde sabah saatlerinde polis tarafından arama yapıldığını, cep telefonları ve bilgisayarlarına el konulduğunu belirtti. Ersöz, müvekkillerinin gözaltına alınmadığını ancak ifadelerini vermek üzere haftaya Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çağrıldıklarını ifade etti.

TESUD ile yaşanan gerilim Başkanı'nın evinde arama yapılan TESUD, son olarak bildiriyle ilgili süren tartışmalar sırasında gündeme gelmişti. Dernek, Milli Savunma Bakanlığı'nın "TESUD ve TEMAD Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri bazı amirallerin yayımladığı bildiriyi kınadıklarını belirtti" şeklindeki haberini yalanlamıştı.Derneğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı’na davet edildikleri işaret edilerek, "Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır" denmişti.

Neler yaşanmıştı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu. Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı. Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da 4 gün uzatılmış, ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral ise Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişti.

14 şüphelinin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Savcılığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdiği şüpheliler Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında da hakimlikçe yurt dışına ve il dışına çıkış yasağı adli kontrol şartı uygulandı. Mengi hakkındaki kararla 14 şüphelinin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu.