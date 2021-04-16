Şevket Çoruh kaç yaşında aslen nereli kızının annesi kimdir?

15 sezondur Arka Sokaklar dizisinde rol alan oyuncu Şevket Çoruh koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bu üzücü haberinden ardından Şevket Çoruh'un hayatı merak edildi. Peki aslen Artvinli olan 47 yaşındaki Şevket Çoruh evli mi, kızı Gülenay Çoruh kaç yaşında?

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Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh, koronavirüse yakalandığını duyurdu ve bu kötü haberi sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. 47 yaşındaki oyuncu, "Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun." ifadelerini kullandı. Pek çok ünlü isim, Çoruh'a 'geçmiş olsun' mesajı yolladı. Peki Şevket Çoruh kimdir, evli mi, ilk eşi ve kızı Gülenay Çoruh'un annesi kimdir?

47 yaşında olan Şevket Çoruh kendisi gibi oyuncu Günay Karacaoğlu ile evlendi. 1993 yılında başlayan bu evlilik 2004 ılında sona erdi. Çiftin bu evlilikten Gülenay Çoruh adında bir kızı oldu.

Şevket Çoruh kimdir: Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur.

Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe’de büyümüştür.

Çoruh Aslen Artvinlidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç’un Anaçlı köyünden İstanbul’a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar’da Taşmektep İlkokulu’nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı.

Günay Karacaoğlu ile yaptığı evlilikten bir kızı bulunmaktadır. Daha sonra Günay Karacaoğlu'ndan boşanmış ve bunu da "Birbirimize artık aşık değiliz." şeklinde açıklamıştır.

Şevket Çoruh 3 Nisan 2017 tarihinde 21 yıllık maddi birikimleri olan 7 klasik arabasını ve 3 evini satıp ayrıca da bankadan 7 milyon lira kredi alarak İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne adını verdiği tiyatroyu açtı. Tiyatronun açılışında Müjdat Gezen kendisinde bulunan İsmail Dümbüllü'nün fesini Şevket Çoruh'a devretti.

1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Bu sanat merkezinden mezun olan sanatçı, adını bir İnternet firmasının reklamında oynadığı "Kokoreççi" tiplemesiyle duyurmuştur.

2006 yılında bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynamaktadır. Kendisi en çok Arka Sokaklar dizisindeki Mesut rolüyle tanınır.

Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununun Türkiye'de sahnelendiği ikinci sezonunda 23 Ekim 2010 tarihinden itibaren rol aldı.