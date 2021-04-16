Çanakkale Bozcaada'da dümen arızası yapan kargo gemisi karaya oturdu
ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesi açıklarında dümen arızası yapan Türk bayraklı genel kargo gemisi karaya oturdu.Abone ol
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinden İzmir'in Aliağa ilçesine giden 70 metre uzunluğundaki Türk bayraklı genel kargo gemisi Banu-S, sabaha doğru Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinin doğusunda, Taş Adası mevkiinde dümen arızası nedeniyle karaya oturdu.
Kaptan telsizle yardım isteyince, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Türkeli kurtarma römorkörü ile Kıyı Emnieti-9 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Ekipler bölgede önlem alırken, gemide 9 personelin bulunduğu bildirildi.