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Çanakkale Bozcaada'da dümen arızası yapan kargo gemisi karaya oturdu

ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesi açıklarında dümen arızası yapan Türk bayraklı genel kargo gemisi karaya oturdu.

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Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinden İzmir'in Aliağa ilçesine giden 70 metre uzunluğundaki Türk bayraklı genel kargo gemisi Banu-S, sabaha doğru Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinin doğusunda, Taş Adası mevkiinde dümen arızası nedeniyle karaya oturdu.

Kaptan telsizle yardım isteyince, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Türkeli kurtarma römorkörü ile Kıyı Emnieti-9 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Ekipler bölgede önlem alırken, gemide 9 personelin bulunduğu bildirildi.

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