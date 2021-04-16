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CHP'den yeni bir "128 milyar dolar nerede" hamlesi

CHP teşkilatları tarafından Türkiye geneline asılan “128 milyar dolar nerede?” pankartlarının 40’tan fazla şehirde sökülmesinin ardından CHP yönetimi, iktidara yönelttiği soruyu bu kez genel merkez binasındaki dijital dev ekrana yansıttı.

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CHP tarafından asılan Türkiye'nin çok sayıda ilinde asılan 128 milyar dolar nerede?” yazılı pankartlar, savcılık ve mülki idare amirlerinin talimatları polis ekiplerince, önce billboardlar ve ardından CHP’nin il ve ilçe binalarından söküldü.

Genel merkeze asıldı 

CHP il ve ilçe teşkilatlarında yaşanan gelişme sonrasında “128 milyar dolar nerede” sorusu bu sefer de CHP genel merkez binasına taşıdı. Ankara'daki CHP Genel Merkezi’ndeki dijital dev ekrana, “128 milyar dolar nerede” sorusu yansıtıldı.

Profil fotoğrafları “128” ifadesi değişti

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcıları ve CHP’li milletvekilleri başta olmak üzere, Türkiye genelinde CHP örgütlerinde görev alan parti üyeleri, sosyal medya profil fotoğraflarını “128” ifadesi ile değiştirdi.

CHP
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