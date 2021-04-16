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ABD'de FedEx tesisine silahlı saldırı! 8 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

ABD'nin Indianapolis'teki bir FedEx tesisine silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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ABD'nin Indianapolis kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Amerikan ABC kanalı polisin olayı "çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu" bir olay olarak nitelediğini bildirmişti. Yapılan resmi açıklamada saldırı nedeniyle 8 kişinin öldüğü bilgisi yer aldı.

Daha önce yapılan açıklamada olay nedeniyle çok sayıda  yaralı olduğu, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisi paylaşılmıştı.

On el ateş!
CNN International'a konuşan iki görgü tanığı en az on silah sesi duyduklarını belirtti. Görgü tanıklarından Timothy Boillat 'Silah seslerini duyduktan sonra bir aracın arkasında yerde birini gördüm' dedi.

Olay yerini hızlıca terk ettiklerini belirten görgü tanıkları en 30 polis otosunun bölgeye geldiğini söyledi.

İntihar etti
Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan olay yerinde intihar etti. Gelen ilk bilgilere göre, saldırı kentteki FedEx tesisinde meydana geldi. FedEx'ten CNN International'a yapılan yazılı açıklamada saldırının söz konusu tesiste gerçekleştiği bilgisi doğrulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Indianapolis Havalimanı yakınındaki FedEx tesisinde yaşanan trajik silahlı saldırından haberdarız. Güvenlik en önemli önceliğimizdir. Düşüncelerimiz saldırıdan etkilenen herkesle birlikte"

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