Kanal D'nin Arka Sokaklar'ı RTÜK'ten cezayı yedi! O sahne dini değerlere ters
En uzun soluklu Türk dizisi Arka Sokaklar 15. sezonu ile Kanal D ekranlarında devam ediyor. Dizideki bazı sahnelere izleyiciden tepkiler ard arda gelince RTÜK düğmeye bastı ve diziye cezayı kesti.
Kanal D ekranlarında cuma akşamları yayınlanan ve her bölümü ile günü reyting listelerinde birinci kapatan dizi Arka Sokaklar, 15. sezonu ile yine fırtınalar estirmeye devam ediyor. Güncel olayların anlatıldığı dizinin bazı sahneleri seyirci tarafından RTÜK'e şikayet edilince Kanal D para cezasına çarptırıldı.
Yıllardır cuma akşamlarının açık ara zirveyi kaptırmayan dizisi Arka Sokaklar'ın başrolünde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi başarılı isimler var. Dizinin senaryosu güncel, yaşanmış olaylara göre şekillense de dizideki bazı sahneler tepki çekiyor.
Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir bölümde avukatları rahatsız edecek sahneler yayınlamış ve avukatlar tepkilerini sosyal medya aracılığı ile duyurmuştu. Bu şikayetler artınca RTÜK duyarsız kalmadı ve harekete geçti.
RTÜK son dönemlerde popüler olan dizileri bir bir masaya yatırdı ve bazılarına cezayı kesti. Bu diziler arasında Arka Sokaklar da vardı. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in bir hadisinin dizide terör örgütü lideri tarafından “anlamından koparılarak tehdit ve intikam bağlamında kullanıldığı” tespit edilerek ceza verildi.