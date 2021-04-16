BIST 1.407
DOLAR 8,09
EURO 9,68
ALTIN 458,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

'Erdoğan Sincar'a girerse savaşırız' demişti Abdullah Ağar şer ittifakı açıkladı

Başika'daki Türk üssüne düzenlenen ve bir askerin şehit olduğu roketli saldırıda kullanılan fırlatma rampalarının Haşdi Şabi kontrolündeki bir bölgede bulunması sonrası gözler İran destekli Haşdi Şabi'ye çevrildi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Saldırının arkasında YPG/PKK ile iş birliği yapmış Şii dini kimliğini istismar etmiş terör örgütleri var" dedi.

Abone ol

A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Irak'ta Türk askeri üssüne düzenlenen ve 1 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ağar, Haşdi Şabi örgütünün çatı oluşumu Asaib Ehlil Hak'ın lideri Khazali'nin kısa zaman önce yayınladığı bildirideki "Erdoğan, Sincar'a girerse buradan ayrılmak istemeyecek, bu durum ABD'den daha tehlikeli! Olası Sincar operasyonu gerçekleşirse savaşacağız, Türklere söylüyoruz, üsleri bize yakın ve elimizde bol miktarda roket var" sözlerini hatırlatarak Başika'ya yapılan hain saldırıyla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin bölgede etkisinin azaltılmaya çalışıldığını ve bunun içinde sistematik bir şekilde saldırıları planladığını söyleyen Ağar, "Bizim bu coğrafyada etki üretmimizi engellemeye yönelik saldırı biçimi bu saldırı. Buradan bize mesaj veriyorlar, Irak'taki Suriye'deki ekonomik, askeri varlığımıza karşı bize karşı, yıpratma savaşları arayışları içerisindeler. Saldırının arkasında YPG/PKK ile iş birliği yapmış Şii dini kimliğini istismar etmiş terör örgütleri var" dedi.

İran destekli Haşdi Şabi Türkiye'ye tehditler savurdu

Öte yandan İran destekli Haşdi Şabi örgütünün çatı oluşumu Asaib Ehlil Hak'ın sözde lideri Kaysa Khazali Türkiye'ye tehditler savurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarını temizlemek için bölgeye operasyon yapması durumunda "silaha sarılacaklarını" ifade eden Khazali, "Ben şahsen silahımı alıp savaşacağım. Bu Türklere bir mesaj: Klasik bir savaş olmayacak. Yıpratma harbinde ustayız" ifadelerini kullandı.

Khazali, "Türklere söylüyorum, dünyadaki en iyi kabiliyetlerden birine sahibiz. Üsleri bize yakın. 7, 20 ve 40 km ötedeler. Elimizde bol miktarda roket var." dedi.

İlgili Haberler
Başika üssüne yönelik saldırıda kullanılan fırlatma rampaları Haşdi Şabi bölgesinde bulundu Başika'da Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Edremit'te hobi olarak başladığı iş hayatını değiştirdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP Milletvekili Teoman Sancar'a 'ayıp kaset' tuzağı çözüldü! Klimaya kamera koymuşlar
CHP'den yeni bir "128 milyar dolar nerede" hamlesi
MERO aslen nereli MERO kimdir gerçek adı ne kaç yaşında?
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü
Gıdada taklit ve tağşiş yapana para cezası! Resmi Gazete'de yayımlandı
Çanakkale Bozcaada'da dümen arızası yapan kargo gemisi karaya oturdu
Osmaniye'de kocasından öğrenip bu işe başladı! Görenler inanamadı
Bildiri soruşturmasında ikinci dalga! 7 emekli amiralin evinde arama ifadeye çağrıldılar
Şevket Çoruh kaç yaşında aslen nereli kızının annesi kimdir?
Doğu Perinçek'ten dikkat çeken Abdullah Öcalan iddiası! Dedirtirler ona
Yorumlar 2 yorum