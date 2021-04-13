"Ağırlıklı olarak mutfak gereçleri üretiyorum. Tabak, kaşık, kesme tahtası, sunum tahtası, mutfakta kullanılabilecek havan, maşa gibi onlarca yüzlerce ürün var mutfak için ürettiğimiz. Onun dışında bir de dekoratif ürünler üretiyoruz. Dekoratif ürünlerde de mumluk, şamdan, vazo gibi yine evimizde kullandığımız küçük eşyalar yer alıyor. İlk başladığım dönemlerde ağırlıklı olarak otel ve restoranlar için üretim yapıyordum. Salgın dönemiyle birlikte otel ve restoranların kapanmasıyla daha az iş yapmaları nedeniyle satışımızı ağırlıklı olarak hem yerel hem de uluslararası online siteler üzerinden gerçekleştiriyoruz. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda ve Belçika'ya, ABD'ye, Orta Doğu'ya, Avustralya'ya, Kanada'ya kadar birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. En çok ürün gönderdiğimiz ülke Almanya."