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Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir maçı öncesi sürpriz karar

Fenerbahçe'de hafta sonu oynanacak Başakşehir maçı öncesi ileri uçta kimin görev yapacağı belirsiz. Valencia'nın oynamama durumunda forvet bölgesi için iki aday var.

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Fenerbahçe'de Enner Valencia ödemi henüz geçmediği için antrenmanlara başlayamadı. Sağlık ekibi, Ekvadorlu oyuncunun durumunu gün gün takip ediyor. Valencia ise çalışmalarını bireysel olarak devam ettiriyor. Oyuncunun pazar akşamı sahada olma ihtimali yüzde 51... Ancak teknik heyet her ihtimali gözden geçirerek tüm seçenekleri görmek için santrforda birçok ismi deniyor.

Henüz kararını veremedi
Sabah gazetesinin haberine göre; Samatta, Thiam ve Cisse oynayabilecek durumda olmasına rağmen Belözoğlu, en uçta Sinan Gümüş ile Bright Osayi-Samuel isimlerini denedi ve henüz kararını veremedi. 

Samatta kulübeye
Samatta mevcut isimler arasında favori gösterilse de Sinan ve Osayi'nin santrfor oynamasının sürpriz olmayacağı belirtildi. Emre Belözoğlu'nun bu iki ismi B planı olarak da kullanabileceği ifade edildi.

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