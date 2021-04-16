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Adana'da yaşandı! Yakalandı; evli kadınla ilişki yaşadığı için vurduğunu öne sürdü

ADANA’da, tartıştığı Hamit G.’yi (42) tabancayla vurup yaralayan Davut Ö. (37), polis tarafından yakalandı. Davut Ö. ifadesinde, evli olan Hamit G.’nin, evli bir kadınla ilişki yaşadığını, kendisini uyarmasına karşın, bu ilişkiye devam edince de vurduğunu öne sürdü.

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde Hamit G. ile Davut Ö. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Davut Ç., yanındaki tabancayla Hamit G.’ye ateş etti. Hamit G. yere yığılırken, Davut Ç. ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Hamit G., ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.

‘Kendisini uyarmama rağmen devam etti’

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla Davut Ç.’yi aynı mahallede, olaydan kısa süre sonra yakaladı. Emniyete götürülen Davut Ç.’nin, ifadesinde, evli olan Hamit G.’nin yine mahallede evli bir kadınla ilişki yaşadığını, bu nedenle kendisini uyardığını, dinlemeyince de vurduğunu öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davut Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Hamit G.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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