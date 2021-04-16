KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde nüfus müdürlüğü görevini yapan 56 yaşındaki İsmail, yakalandığı koronavirüs sonrası hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre Karamürsel Nüfüs Müdürü İsmail Özçeri, korona virüse yakalanması sonrasında durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde 1 aydır tedavi altında olan Özçeri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Özçeri’nin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine gönderildi.