BIST 1.408
DOLAR 8,09
EURO 9,69
ALTIN 458,54
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Kocaeli'de 1 aydır tedavi görüyordu! Nüfus müdürü yaşam savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde nüfus müdürlüğü görevini yapan 56 yaşındaki İsmail, yakalandığı koronavirüs sonrası hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre Karamürsel Nüfüs Müdürü İsmail Özçeri, korona virüse yakalanması sonrasında durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde 1 aydır tedavi altında olan Özçeri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Özçeri’nin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emlakçıları yakından ilgilendiren haber artık onlarda yetki belgesi alabilecek
Galatasaray'da yaşananların perde arkası! 'Mayıstan sonra siz de yoksunuz'
Güney Koreli çelik üretim firması, Myanmar ordusuna ait şirketle ortaklığını sonlandırdı
İstanbul'da gelen hacizle hayatının şokunu yaşadı! Gerçek bakın ne çıktı
AB'de otomobil satışları martta hızlı arttı
Murda kiminle evli eşi kimdir Murda kızı kaç yaşında?
Adana'da yaşandı! Yakalandı; evli kadınla ilişki yaşadığı için vurduğunu öne sürdü
Kocaeli'de eve gelince babasını korkunç halde buldu! Kanlar içinde...
Gidişat çok kötü! Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 milyona ulaştı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 35 bin kişi ücretsiz yararlandı
Yorumlar