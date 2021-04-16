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Bugün cuma namazı var mı 16 Nisan camiler açık mı Diyanet

Vaka sayılarının artışından dolayı yeni kısıtlam ve tedbirler hayata geçirildi. Ramazan boyunca kılınan teravih namazı evlerde kılınacak. Peki bugün yani 16 Nisan cuma günü camiler açık mı, cuma namazı camilerde kılınacak mı Diyanet son cevabı verdi.

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Bugün cuma namazı var mı, cuma namazı camilerde kılınacak mı sorusu vatandaşların gündeminde. Bilindiği üzere yeni vaka artışlarının önüne geçmek için kısmı kapanma kararı çıkmış ve teravih namazlarının evde kılınmasına karar verilmişti. Cuma namazı vaktini bekleyen vatandaşların kafası ise karışık, bugün cuma namazı var mı, cuma namazları camilerde kılınacak mı? Diyanet net cevabı verdi. 

Ramazan ayının ilk Cumasında camiye Cuma namazı için gidecek olan vatandaşlar camilerin açık olup olmadığını araştırıyor. Diyanet Cuma namazı ile ilgili açıklama yapıp yapmadığı da merak ediliyor.

Cuma namazı camilerde kılınacak mı: Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası ise Cuma namazının kısıtlanmasına dair bir açıklama gelmedi. 16 Nisan Cuma namazı camilerde sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınabilecek.

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