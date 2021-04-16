Fenerbahçe, Porto ile sözleşmesi sona erecek olan Moussa Marega'nın yanı sıra milli futbolcu Kenan Karaman'la da her konuda anlaşmaya vardı.

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Son üç yılda olduğu gibi yeni sezonda da kadrosunu değiştirmeye hazırlanan Fenerbahçe, revizyona forvet hattından başlayacak. Mbwana Samatta, Papiss Demba Cissé ve Mame Thiam'la da yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe iki golcüyle el sıkıştı.

Hücum hattındaki 3 ismin beklentilerin uzağında kalması Fenerbahçe'nin gol yollarında büyük sorun yaşadığını ortaya koyarken yeni sezon için anlaşılan Marega ve Kenan Karaman, Emre Belözoğlu'nun ilk transferleri oldu.

Marega'da işlem tamam

Bilindiği gibi Moussa Marega, Porto'nun sözleşme uzatmak teklifini kabul etmemişti. Marega tüm sıkıntılara rağmen bu sezon Portekiz ekibi Porto ile 25 maça çıktı ve 6 gol attı. Emre Belözoğlu'un ısrarla istediği Marega'nın menajeri ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, 29 yaşındaki golcü futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Kenan Karaman’la prensip anlaşması sağlandı

Ayrıca Fenerbahçe, Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf’la sözleşmesi sona erecek Kenan Karaman’la prensip anlaşması sağladı. Galatasaray’ın ve Trabzonspor'un da gündeminde olan 27 yaşındaki milli forvetle söz kesildi. Kenan Karaman, Abdullah Avcı ile telefonda görüşmesine rağmen Emre Belözoğlu’nun iknası sonucu yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.