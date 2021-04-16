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İşte Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi

Süper Lig'de Cumartesi ve Pazar günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.

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Süper Lig'in 35'inci haftasında cumartesi ve pazar günleri oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Haftanın kapanış karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

17 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

16.00 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük

19.00 Göztepe-Galatasaray: Fırat Aydınus

18 Nisan Pazar:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

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