Trabzonspor’da transfer çalışmaları sürürken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Menajerler forvet arayışı içerisinde olan bordo-mavili kulübe bir dönem Arsenal forması giyen Lucas Perez’i önerdi.

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Trabzonspor'da gelecek sezonki kadro planlamasında en az iki forvet oyuncusunun kadroya katılması planlanıyor. Bu doğrultu da uzun zamandır görüşme halinde olunan Koita ile birçok konuda anlaşmaya varılırken, menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi.

Atletico Madrid altyapısında yetişen ve kariyerinde Dinamo Kiev, Deportivo, Arsenal, Paok ve West Ham gibi önemli takımlarda da forma giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu Lucas Perez, bordo-mavili kulübe önerildi.

21 maçta 4 gol 3 asist

Bu sezon Alaves forması giyen ve 21 maçta 4 gol 3 asistlik performans ortaya koyan İspanyol forvet oyuncusuna bordo-mavili formayı giydirmek için yetki belgesi isteyen menajerler kulübün kapısını çalarken, yönetim kurulu ise bu ismi teknik ekip ve scout ekibine bildirdi.

1 yıl daha kontratı var

Buradan gelecek cevaba göre kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncu için hamle yapılabileceği öğrenildi. Bu arada Perez'in menajerlik firmasının Trabzonspor alt yapısında da çok sayıda oyuncusunun yer alması dikkat çekti.