BIST 1.407
DOLAR 8,09
EURO 9,68
ALTIN 458,43
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Arsenal'in eski yıldızı Lucas Perez Trabzonspor'a önerildi

Trabzonspor’da transfer çalışmaları sürürken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Menajerler forvet arayışı içerisinde olan bordo-mavili kulübe bir dönem Arsenal forması giyen Lucas Perez’i önerdi.

Abone ol

Trabzonspor'da gelecek sezonki kadro planlamasında en az iki forvet oyuncusunun kadroya katılması planlanıyor. Bu doğrultu da uzun zamandır görüşme halinde olunan Koita ile birçok konuda anlaşmaya varılırken, menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi.

Atletico Madrid altyapısında yetişen ve kariyerinde Dinamo Kiev, Deportivo, Arsenal, Paok ve West Ham gibi önemli takımlarda da forma giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu Lucas Perez, bordo-mavili kulübe önerildi.

21 maçta 4 gol 3 asist
Bu sezon Alaves forması giyen ve 21 maçta 4 gol 3 asistlik performans ortaya koyan İspanyol forvet oyuncusuna bordo-mavili formayı giydirmek için yetki belgesi isteyen menajerler kulübün kapısını çalarken, yönetim kurulu ise bu ismi teknik ekip ve scout ekibine bildirdi.

1 yıl daha kontratı var
Buradan gelecek cevaba göre kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncu için hamle yapılabileceği öğrenildi. Bu arada Perez'in menajerlik firmasının Trabzonspor alt yapısında da çok sayıda oyuncusunun yer alması dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'a Mısır'dan 10 numara transfer: Mohamed Magdy Morsy
İşte Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi
Fenerbahçe'den Moussa Marega ve Kenan Karaman bombası
İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati değişti
Burak Sergen oğlunun annesi kimdir? Burak Sergen ilk eşi kimdir?
HDP’li eski belediye başkanı Yıldız Çetin'e hapis cezası
Kocaeli'de 1 aydır tedavi görüyordu! Nüfus müdürü yaşam savaşını kaybetti
Emlakçıları yakından ilgilendiren haber artık onlarda yetki belgesi alabilecek
Galatasaray'da yaşananların perde arkası! 'Mayıstan sonra siz de yoksunuz'
Mostafa Mohamed bedavaya Galatasaraylı oluyor
Yorumlar