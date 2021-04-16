Yeni sezonda 10 numara bölgesine transfer yapacak Galatasaray, listesine Mısır’dan ‘Afsha’ olarak anılan Mohamed Magdy Morsy’yi aldı.

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Mostafa Mohamed'in takip edildiği dönemde Galatasaraylı scoutların dikkatini çeken Afsha bu sezon kulübü El-Ahly adına 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki Mısırlı 10 numara düzenli olarak milli takımına da çağrılıyor. El-Ahly ile 2024'e kadar sözleşmesini bulunan Afsha için Galatasaray'ın sezon sonunda girişimde bulunması bekleniyor.

10 numara pozisyonunda ve hücum hattında kanatlarda görev yapan 1996 doğumlu oyuncu, ülkesinde önemli yeteneklerden biri olarak gösteriliyor. Mostafa Mohamed'den memnun olan sarı-kırmızılılar, Mısır'dan transfere Afsha ile devam edebilir.