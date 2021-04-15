Akbulut'un damadı İsmail Kırca'nın ardından konuşan Meclis Başkanı Şentop, şunları söyledi: "Bu ebedi hayatın başlangıcında geride hoş bir sada bırakarak devletine, milletine, sadakatle dolu bir ömür bırakarak hayırlarla yolculuğa çıkanlara ne mutlu. Merhum Yıldırım Akbulut, kendisini uğurlamaya gelen bu kıymetli ve büyük topluluk ve milletimizin hüsnü şahadeti gösteriyor ki ebedi hayat yolculuğuna güzel bir şekilde çıkan seçkin ve müstesna insanlardan. Erzincan'da avukatlık yaptığı dönemde Adalet Partisi ile başlayan siyasi yolculuğu, kurucuları arasında bulunan Anavatan Partisi ile uzun yıllar devam etti. Siyasette sivilleşme çabalarının yaşandığı o yıllarda merhum Turgut Özal'ın en yakın yol arkadaşı oldu. Her siyasiye nasip olmayacak büyük ve önemli görevlerde bulundu. Siyasetin zorlu şartları arasında mütevazı, dürüst, sükunet içinde ve nezaketli kişiliğinden bir şey kaybetmeden ayakta kalabilmeyi başaran ve ömrü boyunca bundan taviz vermeyen Yıldırım Akbulut, hafızalarımızda ve hatıralarımızda böyle yaşamaya devam edecektir."