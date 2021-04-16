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İzmir'de terör operasyonu: 2 gözaltı

İZMİR'in Menderes ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne finans ve eleman temini yaptıkları öne sürülen Suriye uyruklu 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne finans sağlayan ve eleman temini yapan 2 şüpheli olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçen çarşamba günü belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Suriye uyruklu Y.E. ve A.T.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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