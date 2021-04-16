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Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı! Malatyaya acil iniş yaptı

ANKARA'dan Şırnak'a giden Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Uçak Malatya'ya acil iniş yaptı.

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Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Uçak Malatya'ya acil iniş yaptı. Bakan Pakdemirli, Şırnak'a Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışına katılmak amacıyla gidiyordu. 

Çeşitli programlara katılmak üzere Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve beraberindekileri taşıyan, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçak, havada arıza yaptı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın da olduğu uçakla arıza nedeniyle Malatya Erhaç Havalimanı'na acil iniş yapıldı. 

Bakan Pakdemirli ve uçakta bulunanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Malatya Valisi Aydın Baruş ve protokol üyeleri de havaalanına geçti. 

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