Barış Yarkadaş: Muharrem İnce hastaneye yatırılınca Kılıçdaroğlu iki kez aradı

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan Muharrem İnce'yi aradığını söyledi.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 canlı yayınında CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce'nin sağlık durumuna ilişkin bilgiler paylaştı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan İnce'nin pazartesi günü taburcu olacağını ifade eden Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun da iki kez aradığını söyledi.

"5-6 dakika da sohbet ettiler"

Yarkadaş, "İnce'nin hastaneye yatırıldığını öğrenen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu pazartesi sabahı kendisini aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Dün bir daha aradı. 5-6 dakika da sohbet ettiler. Sayın Muharrem İnce'ye de bunu doğrulattım" diye konuştu.